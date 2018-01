Barcelona-veteraan vanaf vandaag weg

Javier Mascherano is vanaf vandaag officieel speler van Heibei China Fortune FC. Voor de middenvelder annex verdediger komt er hiermee een einde aan een periode van zeven en een half jaar bij FC Barcelona. Hij won in al die jaren met de Blaugranas een flinke berg prijzen.

De Argentijn won maar liefst 18 keer eremetaal met de Catalanen, zoals twee keer de Champions League en vier keer La Liga. Eind augustus 2010 kocht FC Barcelona de middenvelder voor een bedrag van 20 miljoen euro aan van Liverpool. Na verloop van tijd schoof Mascherano een plek naar achteren en ging centraal in de defensie spelen. Hij kwam tot 334 duels voor de club van trainer Ernesto Valverde waarmee hij na Lionel Messi, Phillip Cocu en Dani Alves de buitenlandse speler met de meeste duels is.

De Chinese club betaalt ergens tussen de 6 en 11 miljoen euro om de Argentijnse international aan te trekken. De 33-jarige komt bij Heibei Fortune Manuel Pellegrini tegen die de speler nog kent uit hun tijd bij River Plate. De ex-trainer van Mancherster City zei het volgende over Mascherano. “Ik was het die hem liet debuteren bij River Plate. Hij is een leider en zal het in de Chinese competitie goed gaan doen.”

Foto: Pro Shots