Cambuur strikt oud-trainer FC Twente

René Hake is de nieuwe trainer van SC Cambuur. De voormalige trainer van FC Twente is in Leeuwarden de opvolger van Marinus Dijkhuizen. Haké tekent een contract voor de duur van anderhalf seizoen.

Cambuur ontsloeg in november trainer Dijkhuizen na tegenvallende resultaten. De Friese club was terug te vinden op de zeventiende plek in de Jupiler League. Assistenten Sipke Hulshoff en Jan Bruin staan sindsdien voor de groep. Ondertussen staat Cambuur elfde op het één na hoogste niveau. Dijkhuizen is vanaf begin januari onder de pannen als assistent van Jean-Paul de Jong bij FC Utrecht.

FC Twente

Haké begon dit seizoen als trainer van FC Twente. Bij de Tukkers was hij sinds het ontslag van Alfred Schreuder in augustus 2015 hoofdcoach. Vorig seizoen werd FC Twente zevende in de eredivisie. In oktober 2017 werd Haké na acht speelrondes ontslagen. Zijn ploeg stond op dat moment 15e met zes punten.

Fred Grim leek lange tijd de topkandidaat om Dijkhuizen op te volgen. De ex-doelman van Ajax gaf de voorkeur aan de rol van assistent-trainer bij Sparta. Bij de Rotterdamse ploeg flankeert hij Dick Advocaat. Grim kent de oud-bondscoach van hun recente werkzaamheden bij het Nederlands elftal.

Foto: Pro Shots