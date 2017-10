Cerny: ‘’Die misser heeft heel lang nagewerkt’’

Op de slotdag van het seizoen 2015-2016 lukte het Ajax niet om te winnen op bezoek bij De Graafschap, waardoor PSV er met de landstitel vandoor ging. Ajax-aanvaller Vaclav Cerny kreeg die middag een enorme kans om de wedstrijd te beslissen, maar liet dit na. Cerny is er echter van overtuigd dat het mislopen van het kampioenschap niet zijn schuld is.

‘’Het was niet mijn schuld dat we geen kampioen werden. Natuurlijk was het niet mijn schuld. Hoe kun je nou een jongen van achttien de schuld geven?’’, zegt Cerny tegen ELF Voetbal. Ook het huis van Cerny moest het ontgelden. ‘’Mijn deur was beklad en onder mijn deur door was een papiertje geschoven. Er stonden vreselijke verwensingen op. Ik schrok me kapot. Ik hield van mijn appartement, mijn eerste eigen appartement, maar ben gelijk verhuisd. Naar een veilige plek.’’

Ook op de vakantie van Cerny had de misser invloed. ‘’Geloof me als ik zeg dat ik geen seconde van die vakantie heb genoten. Die misser heeft heel lang nagewerkt, de hele zomer door. Ik zat er heel erg mee. Slapeloze nachten had ik ervan.’’

