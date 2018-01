Chelsea hangt weer transferverbod boven het hoofd

De FIFA onderzoekt al een tijdje de transfers van Chelsea, de reden daarvoor is de overstap van ex-Ajacied Bertrand Traoré naar de Londenaren. De Burkinees werd op papier in 2014 door de regerend kampioen van Engeland vastgelegd. Alleen er wordt getwijfeld of dat ook echt het geval is.

Uit de contracten blijkt dat de huidige speler van Olympique Lyon werd vastgelegd na zijn 18de verjaardag en gelijk werd doorverhuurd aan Vitesse. Hij werd door Chelsea opgepikt bij Auxerre na een felle strijd met Manchester United om zijn handtekening. Tenminste dat leek zo, uitgelekte beelden zouden laten zien hoe een 16-jarige Traoré al in actie kwam voor Chelsea in een onofficiële wedstrijd tegen Arsenal. De ex-Ajacied zou slechts een van de vele jonge spelers zijn bij wie gesjoemeld werd.

Britste krant The Guardian meldt dat er nog 25 andere verdachte transfers hebben plaats gevonden. De FIFA eist dan ook uitleg van Chelsea en de Engelse voetbalbond. Het zou niet de eerste keer zijn dat Chelsea gestraft wordt voor het illegaal binnenhalen van spelers. In 2010 kreeg de club al een transferverbod voor de transfer van Gael Kakuta van Lens. Deze straf werd later wel terug gedraaid na hoger beroep bij het internationaal sporttribunaal. De club heeft dan ook al aangegeven hetzelfde te doen mocht het weer een verbod krijgen opgelegd.