Clarence Seedorf: ‘’Real wilde me al toen ik 14 was’’

Clarence Seedorf heeft een mooie carrière achter de rug. Via Ajax en Sampdoria kwam de Nederlander terecht bij het Spaanse Real Madrid. Hij kon echter al tiener ook al de overstap maken naar ‘De Koninklijke’, maar zijn ouders weigerden om mee te werken aan een overgang.

‘’Real Madrid wilde me al toen ik veertien jaar oud was. Maar mijn ouders lieten me niet gaan, ook omdat ik destijds mijn school nog moest afmaken. Ik ging daarmee akkoord. Toen ik in Italië voetbalde en de laatste wedstrijd van het seizoen net was gespeeld, was ik in de parkeergarage van het stadion. Iemand belde me: ‘Hey Clarence, wil je naar Real Madrid komen?’ Ik antwoordde: ‘Ja, dat zal ik doen, Mister.’ Dat was de stem van Fabio Capello en de rest is geschiedenis’’, aldus Seedorf.

Foto: Pro Shots