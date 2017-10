Claude Makelele: ‘’Hij doet me aan mezelf denken’’

Als Claude Makelele naar Casemiro kijkt dan denkt hij terug aan zijn eigen tijd bij Real Madrid. De Fransman vindt dat Casemiro dezelfde type speler is en dezelfde rol vervuld als hij deed voor de Madrilenen.

‘’Casemiro speelt erg goed. Voor de Champions League-finale in Milan praatte ik met hem in de kleedkamer. Hij kent de positie erg goed en laat het lijken alsof het een makkie is door zijn kwaliteit. Hij doet me aan mezelf denken. Sommige mensen dachten dat ik alleen maar rende maar je moet weten waar je moet zijn en wat je moet doen. Casemiro is erg slim en staat vaak goed. Hij kan ook scoren, dat kon ik weer niet’’, aldus Makelele, die tussen 2000 en 2003 voor Real Madrid speelde.

Casemiro maakte in de zomer van 2013 voor zes miljoen euro de overstap van São Paulo FC naar Real Madrid. In het seizoen 2014-2015 werd hij door de Spaanse club verhuurd aan FC Porto. Momenteel is hij gewoon speler van Real Madrid.

