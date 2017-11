Clubicoon haalt hard uit naar Koeman: “Het gaat beter nu”

Ronald Koeman werd eind oktober op straat gezet bij Everton na een dramatische seizoenstart. De Nederlandse oefenmeester werd vervangen door David Unsworth die tot dat moment trainer van de beloftes was. Sinds de aanstelling van Unsworth werd maar één van de afgelopen zes wedstrijd omgezet in drie punten. Desondanks is aanvoerder Wayne Rooney blij met de aanstelling van de Engelsman

“Sinds David voor de groep staat is er een uitstekende sfeer onder de spelers en hebben we een aantal positieve resultaten behaald”, aldus Rooney. Dat Rooney blij is met de trainerswissel blijkt wel. De Engelsman is stellig dat nadat Koeman werd weggestuurd het een stuk beter gaat met de club.

Foto: Pro Shots