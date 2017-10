Clubicoon laat Borussia Dortmund mogelijk achter zich

Marco Reus heeft nog een contract tot de zomer van 2019 bij Borussia Dortmund. Echter geeft de Duitser aan dat hij niet uitsluit dat hij na zijn contract ergens anders aan de slag gaat. De blessuregevoelige aanvaller stond in het verleden in de belangstelling van onder andere Arsenal en de Engelse club zou nog steeds interesse hebben in de speler.

Of Reus daadwerkelijk het Signal Iduna Park achter zich laat valt te betwijfelen. Reus is meer in de lappenmand te vinden dan op het veld en dit zou clubs nogal kunnen afschrikken. Zo miste de vleugelspeler onder andere het WK in 2014 en het EK in 2016.

Foto: Pro Shots