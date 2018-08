Cocu: ‘’Ik was ook zijn verlengstuk in het veld’’

Phillip Cocu is niet altijd overtuigd geweest dat hij na zijn voetbalcarrière aan de slag zou gaan als trainer. Er was echter één man die ervoor heeft gezorgd dat dit wel gebeurd is, namelijk Guus Hiddink.

‘’Guus trok me steeds meer die kant op. Ik was ook zijn verlengstuk in het veld. Hij was hier vorige week nog. We spreken elkaar geregeld. En af en toe evalueren we samen, meestal aan het einde van het seizoen. Het is heerlijk om met een man die als coach zo succesvol is geweest, te kunnen sparren’’, zegt Cocu.

De oefenmeester begon als trainer bij het Nederlands elftal als assistent. Vervolgens vertrok hij naar PSV, waar hij in 2013 hoofdtrainer werd. Sindsdien heeft hij drie landstitels gewonnen, één KNVB Beker en één Johan Cruijff Schaal.

Foto: Pro Shots