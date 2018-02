Courtois speelt open kaart: ‘Mijn twee kinderen wonen daar’

Thibaut Courtois wordt al lange tijd gelinkt aan een transfer naar Real Madrid. De doelman van Chelsea staat echter nog steeds onder contract in Londen. Courtois geeft aan dat er momenteel niks concreets speelt, maar dat het vast staat dat hij op een dag terugkeert naar Madrid.

“Mijn persoonlijke situatie is gelinkt aan Madrid”, legt Courtois uit. “Mijn twee kinderen wonen daar met hun mama.” Wanneer de Belgisch international zal vertrekken kan hij niet zeggen. Hij geeft te kennen dat hij gelukkig is in Londen. “Mijn eerste dagen in Londen waren niet gemakkelijk”, aldus de doelman. “Maar nu voel ik me er heel goed. Ik heb mijn draai hier gevonden.”

