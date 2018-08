Danny Rose: ‘’Niemand wist ervan, behalve mijn zaakwaarnemer’’

Voor veel mensen lijkt het dat voetballers een luxe leventje hebben, maar dit is niet bij iedere voetballer het geval. Danny Rose kent namelijk ook de keerzijde van de medaille. De verdediger kampte namelijk met een depressie en bracht dit later naar buiten.

‘’Het is geen geheim dat ik ben getest dit seizoen bij Tottenham. Het heeft ervoor gezorgd dat ik naar een psycholoog ben gegaan. Ik werd gediagnosticeerd met depressie, niemand wist ervan. Ik had het gevoel dat ik gelijk weg moest bij Tottenham. Ik had het geluk dat Engeland me die kans gaf om te ontsnappen, om mijn gedachten fris te houden. Daar zal ik altijd dankbaar voor blijven. Ik heb een paar maanden medicatie gehad. Niemand wist ervan, behalve mijn zaakwaarnemer’’, zegt Rose.

‘’Nu neem ik niets meer en ben ik weer goed. Niemand weet dit, maar mijn oom heeft zichzelf vermoord tijdens mijn rehabilitatie. Dat heeft mijn depressie wel verergerd. Buiten het veld zijn er nog meer incidenten geweest. In augustus was mijn moeder slachtoffer van racistisch geweld. Ze was erg boos en van streek. Destijds kwam er ook nog een persoon langs het huis en schoot mijn broer bijna in het gezicht’’, vervolgt de linksachter.

Momenteel gaat het gelukkig weer beter met de Engelsman. ‘’Engeland is mijn redding gebleken. Ik kan de manager en de medische staf niet genoeg bedanken. Het was erg zwaar en de hulp van de dokter en psycholoog hebben me enorm geholpen. Ik heb mijn moeder en vader niets verteld. Ze zullen waarschijnlijk erg boos zijn als ze dit lezen, maar ik wilde het tot nu voor mezelf houden.’’

Foto: Pro Shots