Afgelopen zomer werd vaak gesproken over een mogelijke terugkeer van Robin van Persie naar Feyenoord. Echter bleef een transfer uit, waardoor de Rotterdammer momenteel nog steeds onder contract staat bij Fenerbahçe. Of dit nog lang het geval is, is nog maar de vraag. Schrijver Özcan Akyol denkt in ieder geval dat Van Persie bezig is aan zijn laatste maanden bij de Turkse club.

‘’Ik denk dat Van Persie en Fenerbahçe afscheid van elkaar gaan nemen. Hoewel hij nog steeds populair is in Turkije, heeft hij het in de ogen van velen nooit helemaal waargemaakt’’, aldus Akyol, in gesprek met de NOS. ‘’Hij had natuurlijk met een erfenis van twee Nederlanders te maken. Hij zal nooit zo populair worden als Dirk Kuyt of Pierre van Hooijdonk dat waren bij Fenerbahçe. Als ik soms ook op Twitter lees wat de Turkse fans over hem schrijven, dan is dat niet mals’’, vervolgt Akyol.

In 2015 kwam Van Persie voor 6,5 miljoen euro over van Manchester United. In de ruim 50 wedstrijden die hij vervolgens voor Fenerbahçe speelde, vond de aanvaller 25 keer het net. Momenteel ziet de Turkse club het echter niet meer in hem zitten. Aangezien Van Persie naar verluidt zes miljoen euro per jaar verdient is de club hem momenteel liever kwijt dan rijk.

Foto: Pro Shots