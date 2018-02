Clarence Seedorf naar Deportivo La Coruña

Clarence Seedorf wordt de nieuwe trainer van Deportivo La Coruña. De oud-international en voormalig speler en trainer van AC Milan is tot een akkoord gekomenmet de Spaanse club.

Zondag ontsloeg Deportivo La Coruña trainer Cristobal Parralo, wegens tegenvallende prestaties. Clarence Seedorf maakt bij de nummer achttien van de Primera Division het seizoen af, schrijft de Spaanse krant El Pais. De ploeg uit A Coruña strijdt tegen degradatie.

Vijf maanden

Begin 2014 werd de nu 41-jarige Seedorf coach van AC Milan. De Rossoneri stegen onder zijn leiding op de ranglijst. De achtste plaats was echter niet genoeg voor plaatsing voor Europees voetbal. In juni kreeg Seedorf na krap vijf maanden dienst zijn ontslag. In 2016 was hij eveneens voor een periode van vijf maanden hoofdtrainer. Seedorf coachte Shenzhen FC uit China, maar de nieuwe voorzitter ontsloeg de oud-international.

In zijn spelerscarrière kwam Seedorf uit voor Ajax, Sampdoria, Real Madrid, Internazionale, AC Milan en het Braziliaanse Botafogo. Als speler won Seedorf vier maal de Champions League. Hij is de enige Nederlandse speler of trainer die dat heeft gepresteerd.

Foto: Pro Shots