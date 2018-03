Dortmund krijgt kritiek van rivaal: “Ik kan me dus ook niet voorstellen dat er zich hier een situatie voordoet”

Met veel bombarie vetrok Pierre-Emerick Aubameyang afgelopen transferperiode bij Borussia Dortmund. De aanvaller zou een vertrek bij de Duitse topclub hebben geforceerd om naar Arsenal te gaan. Bayern München-trainer Jupp Heynckes denkt niet dat er zo’n situatie kan ontstaan bij zijn club.

k kan me dus ook niet voorstellen dat er zich hier een situatie zoals met Aubameyang en Dembélé voordoet”, aldus Heynckes. De Duitse oefenmeester neemt de situatie van Robert Lewandowski, die met een vertrek in verband gebracht wordt, als voor beeld. “Robert wordt in de zomer dertig en heeft nog een contract tot medio 2021. Een voetballeven is kort, er worden onredelijk dingen gedaan”, zegt Heynckes.

“Bayern is een absolute topclub, die fantastisch geleid wordt. Alles verloopt in een goede sfeer”, laat Heynckes weten. “Zover zal het bij Bayern nooit komen. Het is voor de buitenstaanders duidelijk dat Bayern zoiets niet toestaat.”

Foto: Pro Shots