Edwin van der Sar: ‘’Of hij een topper wordt in Europa zal moeten blijken’’

Elke week zijn er wel weer nieuwe geruchten over de spelers van Ajax. Matthijs de Ligt naar FC Barcelona en Kasper Dolberg naar Borussia Dortmund zijn hier voorbeelden van. Algemeen directeur Edwin van der Sar houdt heeft er een dubbel gevoel bij.

‘’Heel frustrerend, maar toch ook weer een signaal dat we goede spelers in huis hebben. Bij die jongens zelf moet de focus liggen op presteren en winnen. Ik weet niet in hoeverre spelers blijven hangen in een goed vorig seizoen of dat ze bij tegenslagen over de rand kijken om te zien waar het gras misschien groener is.’’

‘’Ook vorig seizoen moesten we een paar drempels over voordat de spelers beseften dat ze samen iets konden bereiken, toen pas ontstond die flow. Wij hebben de afgelopen maanden een paar flinke klappen gekregen, de opbouw is moeilijk. We zullen opnieuw die drempels over moeten.’’

De Ligt is een topprioriteit van Barcelona. ‘’Dat zou te vroeg zijn. We hebben een paar maanden geleden zijn contract verlengd met de intentie, en die is ook uitgesproken, om een aantal jaar hier te spelen. Matthijs krijgt het vertrouwen van ons. Of hij een topper wordt in Europa zal moeten blijken.’’

