Eredivisie 2024/25: analisten voorspellen de nieuwe kampioen

Het EK is natuurlijk nog niet afgelopen, maar veel mensen kijken toch al uit naar het nieuwe Eredivisie-seizoen. Er zijn reeds veel speculaties over wie er volgend jaar met de kampioensschaal vandoor gaat. Hoewel het nog vroeg is, beginnen de eerste voorspellingen binnen te druppelen. Analisten, fans en bookmakers houden rekening met allerlei factoren, zoals mogelijke transfers, blessures en veranderingen binnen de teams.

PSV is dé favoriet

PSV wordt door velen beschouwd als de favoriet voor het komende seizoen. Analisten zoals Rafael van der Vaart en Ibrahim Afellay voorspellen opnieuw succes voor de Eindhovense club. Volgens hen heeft PSV een streepje voor op de concurrentie, omdat de kwaliteitsvolle kern intact blijft en de trainer aanblijft. Dit biedt een stabiele basis waarop verder kan worden gebouwd. Van der Vaart benadrukt dat PSV individueel sterke spelers heeft die een wedstrijd kunnen beslissen, zelfs als het team niet op zijn best speelt. Noa Lang werd in België vaak omschreven als arrogant en eigenzinnig, maar wij kennen hem vooral als een groot talent met waanzinnige statistieken. Hij wordt specifiek genoemd als een speler die het verschil kan maken, op voorwaarde dat hij fit blijft.



De club heeft wel behoefte aan versterking centraal achterin, maar de algehele stabiliteit en kwaliteit van de selectie maken PSV in ieder geval een sterke kanshebber. De sfeer is volgens ingewijden erg positief en dat speelt ook een rol. Het is ook altijd interessant om te weten wat de bookmakers, de partijen waarbij je kunt wedden op voetbal, hierover te zeggen hebben. Zij dichten PSV eveneens een grote kans toe en dat doen ze natuurlijk niet zomaar. Voor dergelijke voorspellingen gebruiken ze namelijk diepgaande analyses en verwerken ze erg veel gegevens.

Feyenoord staat voor nieuwe uitdagingen

Feyenoord doet het de afgelopen jaren erg goed. Het seizoen 2022-’23 werd als eerste afgesloten en vorig seizoen diende de club enkel PSV voor zich te dulden. Hoewel het dus zeker een kanshebber is, wijzen analisten op de nieuwe uitdagingen waar de club voor staat. Het vertrek van succescoach

Arne Slot, die koos voor een nieuw project bij Liverpool en daar onder meer Virgil van Dijk onder zijn hoede zal krijgen, is een zware klap voor de Rotterdammers. Slot speelde een cruciale rol in de successen van Feyenoord. Zijn vertrek laat een gat achter dat wellicht moeilijk te vullen is.

Desondanks blijft Feyenoord natuurlijk een te duchten tegenstander met een sterke selectie en een solide organisatie. De club heeft in het verleden bewezen veerkrachtig te zijn en zal ongetwijfeld strijden om de titel.

Ajax: heropbouw, onzekerheden en ambitie

Ajax is en blijft natuurlijk de recordkampioen van Nederland, maar bevindt zich nog altijd in een heropbouwfase. Na een wisselvallig seizoen dat op de vijfde plaats werd afgesloten, is de club druk bezig met het opnieuw opbouwen van een evenwichtig team. Dit brengt natuurlijk veel onzekerheden met zich mee, zowel op het veld als daarbuiten. Doordat het afwachten blijft welke spelers Ajax zullen vervoegen en verlaten, is het erg moeilijk om nu al een duidelijke voorspelling te doen. Analisten zijn het er wel over eens dat het enige tijd duurt om een nieuw opgebouwd team goed op elkaar af te stemmen.



Ondanks deze onzekerheden blijft Ajax wel een van de grootste clubs in Nederland, met een rijke geschiedenis die barst van de successen. Hun puike jeugdopleiding, grote fanbasis en financiële middelen geven hen de mogelijkheid om snel weer op een hoog niveau te komen. Analisten geven aan dat áls Ajax erin slaagt om de juiste balans te vinden en áls de nieuwe spelers zich snel aanpassen, de Ajacieden een serieuze titelkandidaat blijven. Bookmakers houden hier eveneens rekening mee, maar geven de Amsterdammers momenteel iets lagere kansen dan PSV en Feyenoord.