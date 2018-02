Erik ten Hag: ‘’Ik ben heel blij dat hij is gebleven’’

Het scheelde niet veel of Amin Younes was nu speler van Napoli geweest. De transfer van de Duitser ketste echter op het laatste moment af. Ook Ajax-trainer Erik ten Hag had er al op gerekend dat Younes zou vertrekken.

‘’Het was tussen Younes en Napoli waarom ze niet tot overeenstemming konden komen. Als een club toestemming geeft om te gaan om een transfer af te ronden, ga je er eigenlijk vanuit dat het om punten en komma’s gaat en dat er overeenstemming wordt bereikt. Ik wilde het eigenlijk niet, ik heb me er ook tegen verzet’’, aldus Ten Hag.

‘’Ik ben heel blij dat hij is gebleven. We hebben samen een doel en dat is kampioen worden. Je gaat wel even proeven: hoe staat het met de motivatie. Bij mij was snel duidelijk dat dat goed zit. Hij moet ervoor gaan knokken. Hij heeft nog een doel, want hij wil naar het WK. Hij is ook in beeld bij de Duitse selectie, dus hij heeft er ook alle reden toe om te knokken’’, vervolgt Ten Hag.

Foto: Pro Shots