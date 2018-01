Ex-Ajacied traint mee bij Willem II

Oud-Ajacied en Kameroens international Eyong Enoh is een nieuw gezicht op het trainingsveld van Willem II vandaag. De club liet via Twitter weten geïnteresseerd te zijn in de diensten van de 31-jarige verdedigende middenvelder en hem in actie te willen zien.

De ploeg liet ook weten dat het later in gesprek gaat met de zaakwaarnemer van Enoh. De speler zit zonder club nadat zijn contract in België bij Standard Luik afgelopen zomer afliep. Bij de Waalse ploeg maakte hij tot de tweede helft van vorig seizoen regelmatig minuten, waaronder tegen zijn oude club Ajax. Na de winterstop van het seizoen 2016/17 kwam hij echter amper in actie voor Standard. De speler kwam voor zijn periode bij onze zuiderburen op huurbasis vanuit Amsterdam uit voor Fulham en Antalyaspor. Ook mocht de stugge balafpakker 48 keer het shirt van Kameroen aantrekken. Hij was met zijn land actief op de WK’s van 2010 en 2014.