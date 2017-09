Ex-Ajacied over vertrek: ‘’Ajax kon mij geen vaste plek bij het eerste elftal beloven’’

Afgelopen zomer koos Pelle Clement ervoor om Ajax te verlaten. Na elf jaar in de jeugdopleiding van de Amsterdamse club vertrok de middenvelder naar het Engelse Reading. De keuze om bij Ajax te vertrekken had voornamelijk te maken met onzekerheid. De middenvelder was namelijk niet zeker van een plek bij de hoofdselectie.

‘’Ik wilde per se deel uitmaken van het eerste elftal en heb nog met Marcel Keizer gezeten toen bekend werd dat hij hoofdcoach werd. Ik had echt een hele goede band met hem, dus we konden een goed en open gesprek hebben. Ik heb mijn voorwaarden aangegeven en gezegd dat ik anders een hele mooie optie had, waar ik wel voor openstond’’, zegt Clement tegen Ajax 1.

‘’Ajax kon mij geen vaste plek bij het eerste elftal beloven en daardoor heb ik de keuze gemaakt om te vertrekken.’’ Hij koos ervoor om in te gaan op het aanbod van Reading en vertrok dus naar Engeland. Hij volgt zijn oude club wel nog en denkt te weten waarom het momenteel iets minder goed gaat met de Amsterdamse club. ‘’Ik denk dat ze gewoon extra vertrouwen moeten krijgen. Het is nog niet hetzelfde als vorig seizoen, maar ik denk dat het een kwestie van tijd is voor het gaat lopen. Je ziet ook veel dingen hetzelfde als onder Peter Bosz. De kijk op voetbal is van beide trainers gelijk’’, legt Clement uit.

Foto: Pro Shots