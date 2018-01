Ex-Ajacied: “Waarom ik Barcelona afwees?”

Hij was vorig een jaar een sensatie in de Eredivisie. Waar de jonge centrale verdediger Davinson Sanchez indruk maakte binnen en buiten de landsgrenzen. De Colombiaan die nu uitkomt voor Tottenham Hotspur blikt teug in de Spaanse krant Marca terug op zijn keuze Ajax te verkiezen boven Barcelona.

Vorig jaar zomer lag er eerst een aanbieding van FC Barcelona op tafel voor de 20-jarige verdediger. Sanchez zag dat echter niet zitten. “Waarom ik Barcelona afwees? Zij wilden mij stallen in het tweede elftal. Bij Ajax heb ik afgelopen seizoen tegen de vijftig wedstrijden gespeeld op het hoogste niveau. Dat had ik gewoon nodig.” Bij Ajax werd Sanchez geroemd om zijn fysieke kwaliteiten met zijn spectaculaire sprints en goed getimede last-minute tackles. Toch wil hij vooral voetballend beter worden “ik voel mij verplicht om zoveel mogelijk over de grond te spelen. Bij Ajax werd dat niet afgesproken, het was de standaard. Ik moet blijven leren om het maximale uit mijn carrière te halen. ”