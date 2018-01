Ex-Manchester City speler niet op proef bij Vitesse

Jack Rodwell (26) zag zijn contract bij Sunderland afgelopen maand ontbonden worden. Vitesse leek de middenvelder die eerder uitkwam voor Everton en Manchester City tijdelijk onderdak te bieden met een proefperiode. Alleen dat is net zo abrupt weer terug gedraaid door de club.

Een dag na de aankondiging dat Rodwell vanaf vandaag ging meetrainen met de club van Henk Fraser wordt de proefperiode alweer gecanceld door de Arnhemmers. Veel verder wil de club niet ingaan op de reden waarom het verblijf van de drievoudig Engels international is gecanceld. Via het officiële club kanaal op Twitter laat de winnaar van de KNVB beker van vorig seizoen weten dat ‘organisatorische redenen’ er voor zorgen dat Rodwell niet naar Arnhem komt. Het is niet bekend of de speler nog op een later moment zal aansluiten

De middenvelder stond net na zijn doorbraak bij Everton te boek als een toptalent. Na een switch naar Manchester City had Rodwell een bemoedigende eerste periode voor The Citizens. Echter na een zware blessure kon hij nooit meer op zijn oude niveau terugkeren. Tijdens zijn herstel werd er door de olierijke club geïnvesteerd in vervangers. De Engelsman werd uiteindelijk verkocht aan Sunderland waar het verval verder inzette. Na de degradatie afgelopen zomer moest er ruimte gemaakt worden op de loonlijst waardoor het contract met Rodwell werd verscheurd.

