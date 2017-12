Feyenoord-huurling: ‘’Het voelt hier een beetje als Feyenoord. De supporters zijn top’’

Ondanks dat Mohamed el Hankouri momenteel geen deel uitmaakt van de selectie van Feyenoord, wordt hij toch in de gaten gehouden door de Rotterdamse club. De aan Willem II verhuurde speler heeft regelmatig contact met onder meer technisch directeur Martin van Geel en assistent-trainer Jean-Paul van Gastel.

‘’Ik heb nog contact met sommige jongens en ben een paar keer gebeld door Martin van Geel en Jean-Paul van Gastel. Die gesprekken gingen niet zozeer over mijn ontwikkeling, meer over hoe het hier is. Van Geel heeft hier zelf ook gewoond. Die kon mij dus enkele tips over de omgeving geven’’, aldus El Hankouri.

‘’Het voelt hier een beetje als Feyenoord. De supporters zijn top. Ook als we een achterstand hebben, blijven zij achter de club staan. Je kunt als speler op hen rekenen. En de sfeer binnen de groep is ook goed. Het is alsof we familie van elkaar zijn’’, vervolgt El Hankouri.

Foto: Pro Shots