Feyenoord laat weer punten liggen in de Galgenwaard

Het is Feyenoord niet gelukt zich te revancheren van de nederlaag in de Klassieker afgelopen zondag. De equippe van Giovanni van Bronkckhorst kwam in de inhaalwedstrijd tegen FC Utrecht niet verder dan 1-1. Een lichtpuntje voor de regerend landskampioen was dat Robin van Persie zijn rentree kon maken voor de club.

De grote vraag voor de wedstrijd van vanavond was of van Persie bij de Rotterdammers te bewonderen zou zijn. De oud-international mocht uiteindelijk tien minuten zijn kunsten vertonen in Utrecht. Waar beide ploegen elkaar in de eerste helft in evenwicht hielden. Sam Larsson keerde terug in de basis bij Feyenoord en was gelijk belangrijk. Het hielp dat het veld in de Galgenwaard de Zweed goed gezind was. Hij schoot van afstand op het doel van David Jensen en na een stuiter op het slechte gras was de bal niet meer te pakken voor de keeper van FC Utrecht. Het was uiteindelijk een toekomstig Feyenoorder die de gelijkmaker van FC Utrecht in gang zette. Een bal van Yassin Ayoub zorgde er voor dat na slecht verdedigen van Renato Tapia, Utrecht-aanvaller Gyrano Kerk een vrije weg had naar het doel van Feyenoord. Met een slimme voetbeweging zette hij daarmee de club uit de Domstad nog voor de rust op 1-1.

Ayoub kwam ook na de rust meteen goed op dreef. Brad Jones wist met zijn uittrap niet iemand in hetzelfde shirt te bereiken. De middenvelder van Utrecht wist wel raad met de bal en bracht opnieuw Kerk in stelling, hij kon de bal niet op doel krijgen en schoot naast. Steven Berghuis mocht even later aanleggen voor een vrije trap maar Jensen had op dit schot een goede redding in huis. Van Bronckhorst vond dan ook tijd om in te grijpen, hij bracht Kevin Diks er in voor Renato Tapia. Dat bleek geen verbetering aangezien dezelfde Diks. Hij mistte de bal waardoor de bal uiteindelijk bij Zakaria Labyad uitkwam. Jones kon de inzet van de aanvaller keren. Uiteindelijk ging het bord omhoog en verscheen in groene neoncijfers het nummer 32 van Robin van Persie. Het verloren kind van de Kuip verving Dylan Vente. Zelfs sommige Utrecht-supporters applaudisseerden toen de topscorer aller tijden van het Nederlands Elftal in het veld kwam. Er werd niet meer gescoord in het restant van de wedstrijd. Het enige wapenfeit van van Persie was dat hij uit kansrijke positie een bal hoog over het doel joeg.

Feyenoord staat door het verlies drie punten achter nummer 4 PEC Zwolle. De achterstand op Ajax en PSV is met het resultaat van vanavond opgelopen naar 16 en 11 punten.

Foto: Pro Shots