Feyenoord maakt moeilijke klus van ADO Den Haag

Feyenoord had vanmiddag een helft lang moeite het doel te vinden maar wint uiteindelijk toch met 3-1 in de eigen Kuip. De Hagenezen wisten redelijk stand te houden maar uiteindelijk was het Steven Berghuis die zich ontpopte als held aan Rotterdamse kant.

De thuisploeg begon met aanvallende intenties aan de wedstrijd. De ploeg wist in haar laatste twee wedstrijden tegen Ajax en FC Utrecht niet te winnen en was gebrand dit goed te maken voor de eigen aanhang. Spits Nicolai Jørgensen keerde terug in de basis bij Feyenoord na zijn rode kaart in de wedstrijd tegen Ajax. Hij was het ook die voor het eerste gevaar van de wedstrijd wist te zorgen. Vleugelspelers Berghuis en Larsson vonden elkaar en daarna de Deen. Zijn schot eindigde voor Feyenoord aan de verkeerde kant van de paal in het zijnet. Even later vond Jørgensen wel de paal waardoor ook dit schot uiteindelijk naast het doel van ADO Den Haag eindigde. Het waren de schaarse wapenfeiten in een weinig opwindende eerste helft.

In de rust moest Giovanni van Bronckhorst noodgedwongen wisselen. Zo bracht hij rechtsback Kevin Diks voor Bart Nieuwkoop nadat die laatste niet ongeschonden een duel uitkwam. Vlak na de rust wist Feyenoord wel het net te laten bollen. Uitblinker Berghuis gaf zijn eerste assist van de middag door een voorzet op het hoofd van Tony Vilhena te leggen. ADO-keeper Zwinkels kon de kopbal van de middenvelder niet keren. Door de 1-0 was Feyenoord op dreef gekomen, even later kon de score al verdubbeld zijn. Zwinkels verkeek zich op een zwabberbal van Berghuis en de bal kon in de rebound door Jens Toornstra bijna binnen geknikt worden. Via diezelfde Berghuis was het uiteindelijk wel raak, van net buiten de zestien krulde hij de bal knap in het doel van ADO Den Haag.

De Hagenezen kwamen vlak daarna nog even terug in de wedstrijd, juist Lex Immers wist na een corner de bal in het doel van de Rotterdammers te rammen. De middenvelder van ADO stond in het verleden vier jaar onder contract bij Feyenoord. Dat gaf de ploeg van Alfons Groenendijk wat vertrouwen om ook aanvallend wat te proberen. ADO kreeg nog goede kansen via Sheraldo Becker alleen de ex-Ajacied wist zijn ploeg niet op gelijke hoogte te brengen. In het slot van de wedstrijd werden de drie punten door Feyenoord veilig gesteld. Op de counter maakte Toornstra na een goede pass van alweer Berghuis de beslissende 3-1.

Feyenoord stijgt met de overwinning naar een vierde plaats door de nederlaag van PEC Zwolle gisteren tegen Vitesse. De Rotterdammers hebben net als de Zwollenaren 36 punten alleen het doelsaldo van de regerend landskampioen is stukken beter. ADO Den Haag staat na de nederlaag nog steeds op de negende plek in de Eredivisie.

Foto: Pro Shots