Feyenoord-talent over zijn debuut: “Na afloop kwam het er pas uit”

Tyrell Malacia maakte tegen Napoli zijn debuut voor Feyenoord. In die wedstrijd speelde hij, bij afwezigheid van Ridgeciano Haps en Miquel Nelom, negentig minuten als linksback en liet een uistekende indruk achter. Vervolgens maakte de verdediger ook nog minuten tegen sc Heerenveen en Sparta Rotterdam.

Dat Malacia gespannen was bleek wel. In gesprek met De Telegraaf laat het jonge talent weten dat na afloop van de confrontatie de spanning hem even te veel werd. Door blessureleed mag Malacia nu geregeld minuten maken in het team van trainer Giovanni van Bronckhorst, maar het talent zelf heeft er vertrouwen in dat hij ook minuten gaat maken als de spelers terug komen van hun blessure.

Foto: Pro Shots