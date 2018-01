Feyenoord-verdediger: ‘’Die periode heeft heel veel met mij gedaan’’

Na een lange periode van toekijken behoort Sven van Beek momenteel weer tot het basiselftal van Feyenoord. De verdediger kan dan weliswaar weer zijn minuten maken voor Feyenoord, maar hij denkt nog vaak terug aan die lastige periode.

‘’Die periode heeft heel veel met mij gedaan. Als ik nu wakker word, voel ik niet meer direct aan mijn voet. Maar dat is heel lang wel zo geweest. Ik voelde voor ik ging slapen aan die voet en meteen als ik wakker werd weer. Alsof ik hoopte dat de pijn op een dag opeens helemaal weg zou zijn. Maar zo werkt het niet’’, zegt Van Beek.

‘’Ik wist op een gegeven moment echt niet meer of ik ooit nog zou voetballen. Of ik überhaupt nog weleens bij de amateurs van DONK in Gouda, de club waar ik ben begonnen, een balletje zou trappen. Dat was mentaal erg zwaar. De clubleiding verlengde in die donkere periode mijn contract, daar sprak veel vertrouwen uit. Dat gaf ook wat rust. Al bleef het een lijdensweg’’, vervolgt Van Beek.

Foto: Pro Shots