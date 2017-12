Feyenoorder: ‘’Heerenveen is een heel kleine club’’

Sam Larsson staat momenteel een half jaar onder contract bij Feyenoord en lijkt zijn draai gevonden te hebben. Hij heeft de concurrentiestrijd van Jean-Paul Boëtius gewonnen, maar zegt toch dat het even wennen was bij Feyenoord. Volgens de Zweed is Feyenoord namelijk veel groter dan zijn vorige club sc Heerenveen.

‘’Toen ik afgelopen zomer voor mezelf de beslissing had genomen dat ik wilde vertrekken bij sc Heerenveen, wist ik dat ik een stap omhoog zou gaan maken”, zegt hij in gesprek met het ANP. ‘’Met alle respect, maar Heerenveen is een heel kleine club. Ik was toe aan meer uitdaging.’’

‘’De stap naar Feyenoord is gegaan zoals ik vooraf had verwacht. Het was vooral een fysiek verhaal. We hebben hard gewerkt om mijn lichaam sterker te maken. De concurrentie is groot, zo hoort dat ook bij een club als Feyenoord’’, vervolgt de Zweed.

Foto: Pro Shots