FIFA-baas: “Het is nu tijd om te gaan ingrijpen”

Gianni Infantino (links op de foto) heeft grootse plannen voor het transfersysteem, de hoogste baas van de FIFA ziet de kloof tussen de toplanden en de rest met argusogen groter worden. Het is tijd om het transfersysteem zo snel mogelijk te veranderen, het liefst volgend jaar al. De teleurstellende resultaten van het Nederlands Elftal zijn een onder andere een reden voor de wens van Infantino.

De president van de FIFA ziet het huidige transfersysteem als een van de oorzaken. “Spelers vertrekken snel uit de Eredivisie, als dat een succes zou zijn zou Nederland nu wel aanwezig zijn op het WK.” Hij voegde er aan toe dat hij vindt dat de transfermarkt totaal uit de hand is gelopen. “Als je een club bent en je wil een speler kopen moet het heel duidelijk zijn. Of je hebt het geld en kan hem halen en anders haal je die speler niet. We staan open voor suggesties en we hopen volgend jaar nieuwe regels te kunnen presenteren.”

