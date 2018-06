Victor Wanyama kan door blessures en sterke concurrentie niet echt rekenen op veel speeltijd bij zijn club Tottenham Hotspur. Daarom willen verschillende clubs proberen om de Keniaan los te weken bij de Londense club. Clubs als Liverpool en Manchester United zouden hem graag willen overnemen.

‘’Ik reageer niet op geruchten en al die geruchten over mij. Ik heb nog een contract bij Tottenham en dat is wat ik wil uitdienen. Ik had geen goed seizoen bij het team vanwege een blessure en ik wil nu hard werken tijdens deze break en volgend seizoen nog sterker terugkeren en hen helpen nog beter te presteren. Ik ben gelukkig bij Tottenham en ik ben toegewijd aan het team. Ik ben me niet bewust van een transfer en ik voel me heel goed en blij waar ik ben’’, zegt Wanyama.

Wanyama staat sinds 2016 onder contract bij Tottenham Hotspur, dat hem toen voor 14,4 miljoen euro overnam van Southampton FC. Eerder stond hij ook nog onder contract bij Helsingborgs IF, Beerschot en Celtic.

Foto: Pro Shots