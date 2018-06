Van der Gijp: ‘’Ga nou niet denken dat het een tien is, dat is hij niet’’

Als Hakim Ziyech vertrekt bij Ajax dan wordt Dusan Tadic gezien als een van de spelers die hem moet gaan opvolgen. Analisten Johan Derksen en René van der Gijp betwijfelen echter of de Southampton-speler die ideale man is voor Ajax.

‘’Je kunt Tadic niet twee keer zoveel laten verdienen dan een andere speler bij Ajax. Hij was al niet zo’n explosieve jongen, hij is een beetje een speler die in één tempo speelt. Qua technisch vermogen zou hij bij Ajax wel mee kunnen doen, maar ik weet niet of hij Ajax zoals Ziyech in beweging krijgt met zijn passes’’ zegt Johan Derksen.

‘’Tadic is een individualist. Dat is geen spelmaker. Een spelmaker zijn de Özils van deze wereld en die worden ook al aan de linkerkant gestald, omdat ze te veel risico nemen. Als Tadic komt, laat hem dan gewoon vanaf links spelen. Ga nou niet denken dat het een tien is, dat is hij niet’’, aldus Van der Gijp.

Foto: Pro Shots