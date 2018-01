Ten Hag over aankoop: ‘Een karakterjongen die een missie heeft om te slagen’

Dinsdag kondigde Ajax officieel de komst van Rasmus Nissen Kristensen aan. De rechtsback is voor een bedrag van ongeveer 5,5 miljoen euro overgenomen van FC Midtjylland. Trainer Erik ten Hag is blij met de komst van de verdediger, die Ten Hag weer een extra optie achterin geeft.

Ten Hag is lovend over zijn nieuwe aanwinst. “Hij heeft veel aanvallende impulsen”, aldus de oefenmeester. Op de vraag of hij als concurrent of back-up is gehaald voor de rechtsback wil de trainer geen antwoord op geven. “Als Ajax zijnde heb je meer dan elf basisspelers nodig om succesvol te zijn en op de rechtsbackposititie gaat hij de concurrentie aan met Veltman”, besluit Ten Hag.