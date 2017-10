‘’Hazard één van de drie beste spelers ter wereld’’

Álvaro Morata maakte afgelopen zomer voor 62 miljoen euro de overstap van Real Madrid naar Chelsea FC. Sinds hij voor de Londense club speelt, scoort hij aan de lopende band. Hij wist namelijk in acht wedstrijden al zeven keer het net te vinden. Volgens de Spaanse aanvaller komt dit mede door de goede samenwerking met Eden Hazard.

‘’Het is niet moeilijk om met zo’n speler samen te spelen. Hij hoort bij de drie beste spelers ter wereld, het is gemakkelijk om daarmee te spelen’’, zegt Morata over de Belg. Ook afgelopen week wist Morata een doelpunt te maken op aangeven van Hazard. Naast Hazard was tegen Atlético Madrid nog een Belg belangrijk. Michy Batshuayi maakte namelijk in de slotminuut de 1-2.

Foto: Pro Shots