Na een teleurstellend verlopen WK met Argentinië is Nicolas Tagliafico erop gebrand om dit seizoen landskampioen te worden met Ajax én de groepsfase van de Champions League te bereiken. Ondanks dat er verschillende clubs gelinkt worden aan de verdediger van Ajax, is hij niet bezig met een transfer.

“Ik heb ook de geruchten gehoord over Real Betis, maar ik blijf bij Ajax, hoor”, verzekert Tagliafico. “Ik ben hier net en voel me steeds beter op mijn gemak. Of ik later weer terug wil keren in de Primera División? Mijn jaartje bij Real Murcia (seizoen 2012-2013) was in een andere fase van mijn carrière.”

“Ik zeg niet: mijn loopbaan is mislukt als ik daar niet terechtkom. Nu heb ik meer gevoel bij de Premier League. Ooit wil ik in de sterkste competitie van de wereld spelen”, erkent Tagliafico, die in januari voor circa vier miljoen euro van Independiente overkwam en sindsdien niet meer uit de hoofdmacht van Ajax is weg te denken.

Foto: Pro Shots