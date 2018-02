Icoon vertrok bijna: ‘Uiteindelijk is mijn prioriteit altijd Barcelona geweest’

Xavi Hernandez was jarenlang belangrijk voor FC Barcelona. De middenvelder is in zijn tijd uitgegroeid tot een waar icoon bij de Spaanse club. Toch had Xavi de kans om Barcelona achter zich te laten voor een andere club in Europa, maar hij was gelukkig in Spanje.

Xavi, tegenwoordig uitkomend voor Al-Sadd, zegt dat Paris Saint-Germain hem in het verleden heeft gepolst of hij interesse had in een overstap. “Er was contact met PSG, dat klopt”, aldus de routinier. “Maar ik wilde bij Barcelona blijven.”

Na de interesse van PSG wilde Xavi zijn contract zo lang mogelijk verlengen. “Ik heb altijd gezegd dat mijn hart bij Barcelona lag en dat ik nooit weg wilde.” Xavi zou tot de zomer van 2015 in het tenue van Barcelona actief zijn. Hierna verliet hij de club voor een avontuur in Qatar.

Foto: Pro Shots