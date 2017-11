“Iedereen denkt dat hij wel even in de basis kwam, laten we niet vergeten waar hij vandaan komt”

De verhuurperiode van Mink Peeters aan VVV-Venlo is nog geen succes geworden. Het talent van Real Madrid heeft nog enkele minuut meegedaan in de Eredivisie dit seizoen. Om het tijdelijke verblijf van Peeters nog een stukje erger te maken is hij nu ook nog eens uit de selectie gezet. De club maakt bekend dat de middenvelder geschorst is tot 28 november.

“Mink heeft zonder ons in te lichten apart getraind met Arno Arts en in de media gezegd dat hij bij VVV te weinig op techniek kan trainen”, laat trainer Maurice Steijn weten. Hiermee heeft hij de club in diskrediet gebracht volgens de trainer.

Steijn vindt dat de middenvelder te weinig laat zien om voor een basisplaats in aanmerking te komen. “Iedereen denkit dat een talent van Real Madrid wel even in de basis komt bij VVV, maar later we niet vergeten dat hij vorig seizoen in de A-jeugd van Real Madrid speelde. Dit is de Eredivisie”, verderdigt de oefenmeester zijn keuze.

