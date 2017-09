Morgen speelt Feyenoord in de Champions League tegen Manchester City. De clubs zullen dan even tegenstanders zijn, maar naast het veld is er een prima verstandhouding tussen de clubs. Zo nam Feyenoord een aantal jaren geleden John Guidetti op huurbasis over van de Engelse club en dat bleek een goede keuze te zijn.

‘’Het is allemaal ontstaan rond John Guidetti’’, vertelt Martin Van Geel. ‘’Guidetti was al vanaf de jeugd bekend bij onze scouts, maar Feyenoord maakte geen kans toen Manchester City hem wilde inlijven. Toen wij een spits nodig hadden, kwam zijn naam opnieuw boven. De belangrijkste vraag die wij stelden was of hij bij Feyenoord zou passen en of hij met de druk van een volle Kuip zou kunnen omgaan.’’

Feyenoord kreeg de seizoenen daarna anderen spelers aangeboden door Manchester City, maar de Rotterdamse club zag af van de nieuwe huurlingen. ‘’Met veel huurspelers van één club bouw je niets op. Wij wilden zelf waarde creëren op het veld’’, aldus Martin van Geel.

Foto: Pro Shots