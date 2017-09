Jens Toornstra: ‘’Is dat een serieuze vraag, ja?’’

Gistermiddag stonden PSV en Feyenoord tegenover elkaar in de Eredivisie. Uiteindelijk bleek PSV de sterkste te zijn en won de wedstrijd met 1-0. Ondanks dat Feyenoord een rode kaart kreeg, bleef de club kansen creëren. Jens Toornstra miste in de tweede helft een levensgrote kans en baalde hier na de wedstrijd enorm van.

Jens Toornstra kreeg na afloop de vraag voorgelegd van welke misser hij het meeste baalt: “Is dat een serieuze vraag, ja? Het was een goede actie van Jean-Paul Boëtius en een goede loopactie van mij. De bal stuiterde wat op. Ik moet hem rustiger raken. Dat is balen. Het was een moeilijke bal, maar ik had ‘m naar beneden moeten schieten. Dat was m’n grootste kans.”

Foto: Pro Shots