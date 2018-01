De Jong redt PSV met laatste schot van de wedstrijd

PSV sleepte zoals wel vaker dit seizoen in de slotseconden van een wedstrijd de overwinning binnen. Tegen Heracles moest de koploper van de Eredivisie lang vrezen op puntverlies. Op het laatste moment wist Luuk de Jong toch de drie punten binnen te slepen.

PSV was op de hoogte van de uitslag eerder in Amsterdam en wist dat het zich niks kon verloven wou het de achterstand op vijf punten houden. De opening van de wedstrijd verraadde niet dat het om een wedstrijd tussen de nummer twaalf en één van de Eredivise ging. In de eerste zeven minuten wisten beide ploegen al kansen te produceren. Reuven Niemeyer vond zichzelf in een goede positie voor het doel. Het lukte hem niet om een schot te lossen. Een kopbal van Luuk de Jong stuitte op een verdediger van de thuisploeg.

Na een half uur kwam rechtsbuiten Peterson voor Heracles tot een goede kans. Met binnenkant voet stuurde hij de bal richting het doel van Jeroen Zoet, maar die wist de inzet knap uit het doel te houden. PSV wist wel wat goede kansen te creëren maar inzetten van onder andere debutant in de basis Mauro Júnior werden gekeerd door Heracles-goalie Castro. Diezelfde Luuk de Jong wist vlak voor het rustsignaal wel Steven Bergwijn te vinden, de jongeling kon na het klaar leggen van de spits rustig afmaken.

Na het fluitsignaal voor de tweede helft domineerde PSV wel de wedstrijd alleen echt gevaarlijk werd het hierdoor niet. Sterspeler Hirving Lozano kwam amper in het spel voor. De wedstrijd sloeg om door een inschattingsfout van Arias na 20 minuten. De rechtsback die in de belangstelling van Juventus staat liet zich aftroeven door directe opponent Brahim Darri na een lange bal. Die wist het strafschopgebied in te dribbelen en werd door de Colombiaan neer gebracht. Ed Janssen wees resoluut naar de stip, net zo resoluut werd het buitenkansje verzilverd door Jeff Hardeveld.

Daarna werd de wedstrijd een stuk vermakelijker om naar te kijken. Heracles gesterkt door de gelijkmaker begon met meer lef te voetballen. Terwijl PSV de grip langzaam maar zeker verloor. Tot grote kansen leidde dit niet maar Heracles was wel de bovenliggende partij net na de gelijkmaker. De koploper uit Eindhoven bleef echter wel al die tijd gevaarlijk met uitbraken. Zo schoot Lozano een prima mogelijkheid hard over en naast het doel. Net als Heracles was de ploeg te slordig om hier van te profiteren. Tot diep in blessuretijd, Gudmundsson bracht de bal scherp voor. Luuk de Jong die meerdere kansen niet wist te verzilveren eerder, deed dat nu wel en schoot koel de 1-2 achter Bram Castro.

Door de overwinning in Almelo komt PSV weer op vijf punten voorsprong van Ajax, het staat met 49 punten bovenaan de Eredivisie. Heracles had met een punt op gelijke hoogte kunnen komen met VVV-Venlo. Het blijft steken op 22 punten en de twaalfde plaats.