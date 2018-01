Justin Kluivert: ‘’Als speler is hij mijn grote voorbeeld’’

Als zoon van een profvoetballer wordt je natuurlijk vaak vergeleken met je vader. Hier weet Justin Kluivert alles van aangezien zijn vader een wereldberoemde speler was. De dingen die Justin Kluivert hoort zijn iet altijd positief. Zo wordt er ook wel eens ‘Kluivert moordenaar’ naar hem geroepen.

“Ik trek me er niets van aan. Sterker, het is juist vaak een stimulans om iets te laten zien, om de schreeuwers pijn te doen door hun favoriete club pijn te doen. ‘Hate makes you stronger’, zegt Cristiano Ronaldo daar altijd over. Als speler is hij mijn grote voorbeeld, snelheid, intuïtie, kracht, scoren, leven als een prof en altijd bezig met je lichaam. Lionel Messi is de betere speler, maar ik lijk meer op Ronaldo’’, zegt Kluivert.

Op 16 september 2016 maakte Kluivert onder trainer Marcel Keizer zijn debuut voor Jong Ajax in de eerste divisie. Kluivert debuteerde vervolgens op 15 januari 2017 in het eerste elftal van Ajax, in een met 1-3 gewonnen competitiewedstrijd uit bij PEC Zwolle. Hij speelde tot nu toe 28 wedstrijden in het eerste elftal van Ajax en wist daarin zeven keer het net te vinden.

Foto: Pro Shots