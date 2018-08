Kasper Dolberg: ‘’Het is dit seizoen alleen maar moeilijker geworden’’

Kasper Dolberg wist in het eerste van Ajax snel uit te groeien tot een publiekslieveling. Afgelopen seizoen ging het echter minder goed met de Deen en hij verloor dan ook zijn basisplek aan Klaas-Jan Huntelaar. De talentvolle Deen weet zelf ook dat het komend seizoen beter moet.

‘’Het was niet goed, voor mij persoonlijk niet en voor Ajax als club ook niet. Ik had hogere verwachtingen. Er zijn er meer die dat hadden. Ik ben me ervan bewust dat het niet goed genoeg was’’, zegt de Deen.

Het komt vaker voor dat het eerste seizoen beter gaat dan het tweede seizoen. Waarom dit bij Dolberg ook het geval was, weet hij wel. ‘’Er zijn veel mensen die het zo noemen. Ik heb de vraag vaak gekregen. Het is dit seizoen alleen maar moeilijker geworden en daar zijn veel redenen voor. In mijn eerste jaar wist niemand wie ik was. Nu voel ik dat er niet één verdediger om me heen staat, maar drie.’’

Foto: Pro Shots