Keizer: “Ik heb er een slecht gevoel over”

Vaclav Cerny heeft hoogstwaarschijnlijk in het bekerduel met ASV De Dijk een zware blessure opgelopen. De Tsjechische vleugelspeler ging in de tweede helft naar de grond en meteen was duidelijk dat het om iets ernstigs ging. De jongeling moest per brancard het veld verlaten.

“Ik zag het gebeuren en dacht meteen: dit is een pittige,” aldus Marcel Keizer, trainer van Ajax. De komende dagen hoopt de oefenmeester op meer duidelijkheid over de blessure van zijn pupil. Cerny maakt momenteel niet de beste fase van zijn carrière door.

Na een veelbelovende start in de hoofdmacht van Ajax ging het achteruit met de aanvaller. Een hardnekkige rugblessure hield hem grotendeels van het afgelopen seizoen aan de kant. Cerny, die achter Younes, Neres en Kluivert in de pikorde staat, hoopte dit seizoen meer speelminuten te maken in het team van Keizer. Echter zal Cerny hoogstwaarschijnlijk nog wel even aan de kant staan met zijn blessure.

