Klaas-Jan Huntelaar: ‘’Het is hier zeker niet zo slecht als mensen weleens denken’’

Na periodes bij Real Madrid, AC Milan en Schalke 04 is Klaas-Jan Huntelaar weer terug in Nederland. Ondanks de kritiek die de Nederlandse competitie vaak te verduren krijgt, vindt de aanvaller van Ajax dat het allemaal wel mee valt.

‘’Ik moet zeggen dat je in Nederland ook steeds vaker ziet dat er op resultaat gespeeld wordt. Net als in Duitsland wordt er hier door steeds meer teams op de omschakeling gespeeld. Het is hier zeker niet zo slecht als mensen weleens denken. Natuurlijk is de Eredivisie geen Bundesliga, maar het is nou ook weer niet zoveel minder’’, aldus Huntelaar.

Foto: Pro Shots