Kylian Mbappé: ‘’Hij is een held uit mijn kindertijd’’

Kylian Mbappé maakte afgelopen de overstap van AS Monaco naar Paris Saint-Germain. Het Franse talent had er echter ook voor kunnen kiezen om naar Real Madrid te verkassen en dus teamgenoot te worden van zijn jeugdheld Cristiano Ronaldo. Maar volgens Mbappé is de Portugees nu niet meer zo speciaal voor hem.

‘’Hij is een held uit mijn kindertijd en het was geweldig hem te ontmoeten toen ik Valdebebas bezocht. Maar ik ben een concurrent en een persoon die erg competitief is en het enige wat ik wil is winnen, winnen, winnen. Dus het maakt niet echt uit wie er voor ons staat, we willen winnen’’, zegt de Fransman in een interview met Marca.

‘’Ik bewonderde hem toen ik jonger was, maar dat is afgelopen. Nu ga ik naar het Bernabéu om te spelen en te winnen. Van iemand die vijf Ballon d’Or’s gewonnen heeft kan je veel leren. Hij is een geweldige speler, maar die heb ik hier ook. Neymar speelt hier en ik denk dat hij erg vergelijkbaar is en op praktisch hetzelfde niveau als Cristiano Ronaldo. Ik leer ook van Edinson Cavani als een doelpuntenmaker’’, vervolgt Mbappé.

Foto: Pro Shots