Leonid Slutsky: ‘’Vitesse bestaat al veel langer hoor’’

Momenteel is Leonid Slutsky de trainer van Vitesse en dit wordt niet door iedereen gewaardeerd. Zo zouden fans de naam van de club gekscherend als hebben veranderd in ‘Viteski’. Maar hier kan de trainer alleen maar om lachen.

‘’Natuurlijk heb ik met Roman Abramovich gepraat en ken ik de eigenaar. Maar ik ga werken met Marc van Hintum en Joost de Wit en al die andere mensen. Vitesse bestaat al veel langer hoor. Dat ik Rus ben maakt het vooral voor mezelf bijzonder. Ik bedoel zoveel Russen werken er niet in het buitenland als trainer en ik ben de eerste Russische trainer in de Eredivisie, dat maakt me wel een beetje zenuwachtig’’, zegt Leonid Slutsky.

‘’Ik bedoel ik zal mezelf nooit met onze eerste man in de ruimte vergelijken, wie ben ik. Maar ik voel me wel een beetje zoals Yuri Gagarin. Alles is nieuw. Populair word je vooral als je wint. Ik geloof in een vast spelconcept. Dat zelfs als mijn spelers een ander shirt aan doen iedereen zal zeggen, maar dat is toch Vitesse. Ik hou van attractief voetbal. Ik geloof er niet in dat je van resultaat naar resultaat leeft’’, vervolgt de Rus.

Foto: Pro Shots