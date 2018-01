Van de Looi verlengt contract bij Willem II niet

Erwin van de Looi heeft besloten dat dit zijn laatste seizoen wordt in Noord-Brabant. De trainer stond sinds de zomer van 2016 voor de groep in Tilburg. De beslissing van de ex-Groningen trainer komt voor Willem II uit de lucht vallen.

De club was namelijk van plan de positie van Erwin van der Looi te gaan evalueren in maart. De trainer die in 2015 met FC Groningen de KNVB-beker veroverde heeft in een verklaring niet aangegeven waarom hij opstapt. “Beslissingen zoals deze neem ik ook vaak op gevoel. Op deze manier is het voor iedereen duidelijk en heeft Willem II alle tijd een opvolger te vinden. Nu kunnen we alle energie stoppen in sportieve successen.”

Het elftal van van de Looi hervatte afgelopen weekend de competitie met een 1-1 gelijkspel tegen zijn oude werkgever FC Groningen. Het staat net boven de plekken in de promotie/degradatie play-offs op een 14de plek. Willem II won tot nu toe vier van haar 19 duels in de Eredivisie en verzamelde daarin 17 punten.

Foto: Pro Shots