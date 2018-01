Maccabi Haifa kiest voor oud-trainer PSV en Feyenoord

Fred Rutten gaat aan de slag voor het Israëlische Maccabi Haifa. Een baan als Technisch Directeur van de KNVB laat de oud-trainer van PSV, Vitesse en Feyenoord aan zich voorbij gaan. Naar eigen zeggen is hij nog niet toe aan een functie buiten het veld.

In Israël komt Rutten (55) in een Nederlandse enclave terecht. Mohammed Allach zwaait sinds november als technisch directeur de scepter bij Maccabi Haifa. Het ontslaan van de slecht presterende hoofdtrainer Guy Luzon was zijn eerste daad. Daarop stelde hij oude bekende Rob Maas aan als ad-interim. Onder Rutten wordt Maas assistent-trainer. Maas was eerder bij Vitesse werkzaam onder de vleugels van Allach, waar hij weinig succesvol was.

Het bestuur van Maccabi Haifa heeft er geen geheim van gemaakt dat zij Maas niet als nieuwe hoofdtrainer zagen. Huidig Vitesse-trainer Henk Fräser stond hoog op het wensenlijstje van Allach. Ook de naam van een andere trainer met wederom een Vitesse-achtergrond werd genoemd, maar de prijs van de net bij Dortmund geloosde Peter Bosz bleek veel te hoog voor Haifa.

Foto: Pro Shots