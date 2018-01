Manchester United en Arsenal ruilen spelers

De Chileense aanvaller Alexis Sánchez verlaat Arsenal en gaat spelen bij Manchester United. De Armeen Henrikh Mkhitaryan bewandelt de omgekeerde weg.

Sánchez (29) werd de afgelopen weken al gelinkt aan Manchester United. Zaterdag speelde de Chileen al niet meer mee met Arsenal. De mannen van trainer Arsène Wenger wonnen, ondanks de afwezigheid van Sánchez met 4-1 van Crystal Palace.

Vertrek

Mkhitaryan (29) stond open voor een vertrek bij Manchester United. De Armeense middenvelder kwam in de zomer van 2016 over van Borussia Dortmund. In zijn eerste seizoen voor The Red Devils kwam hij tot 24 wedstrijden. Mkhitaryan is dit seizoen geen vaste basisspeler meer in het elftal van José Mourinho.

Maandag vinden de medische testen plaats, voordat de dubbele transfer beklonken wordt. De hoogte van de transfersommen en duur van de contracten zijn niet openbaar gemaakt.

Foto: Pro Shots