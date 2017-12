Martin Van Geel: ‘’Hij is iemand die absoluut nog een keer terug naar Feyenoord moet’’

De kans is aanwezig dat er binnenkort twee oud-Feyenoorders terugkeren naar Rotterdam. Technisch directeur Martin van Geel is op de achtergrond namelijk bezig met zowel Jordy Clasie als Robin van Persie. Van Geel vindt dat beide spelers bij de club horen en daarnaast een versterking kunnen zijn voor het huidige Feyenoord.

‘’Van Persie is een ongelooflijk icoon. Het zou mooi zijn als hij zijn carrière bij Feyenoord zou kunnen afsluiten. Of dat nu gebeurt durf ik niet te zeggen, maar we blijven daar op de achtergrond mee bezig’’, aldus Van Geel.

Van Geel zegt dat Clasie wel in zijn achterhoofd zit, maar niet de grootste prioriteit is. ‘’Jordy is verhuurd aan Club Brugge en we hebben op zijn positie heel goede spelers staan, maar ook hij zit in ons achterhoofd. Wellicht komt hij ooit weer naar voren, want hij is iemand die absoluut nog een keer terug naar Feyenoord moet.’’

