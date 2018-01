Zakaria Labyad heeft aangegeven dat hij binnen de Eredivisie een transfer wil maken naar een grotere club. Echter heeft hij deze transfer nog niet te pakken, ondanks dat Ajax-trainer Erik ten Hag heeft gezegd zeer gecharmeerd te zijn van de speler van FC Utrecht.

‘’Natuurlijk wil ik naar Ajax, maar ook naar Feyenoord, PSV of het buitenland”, zegt hij tegen Voetbal Inside. “Je wil altijd een stap omhoog maken en jezelf verbeteren. Het is een ultieme kans om aan te sluiten bij een van de drie topclubs zodat je een betere voetballer wordt.”

Ik kan niet in de toekomst kijken. Ik weet niet wanneer clubs een akkoord hebben of wanneer ze zich melden. Zolang ik speler van Utrecht ben, doe ik mijn stinkende best hier. Misschien krijgen ze morgen wel een bod dat ze niet kunnen afslaan, dan is het aan mij om daarheen te gaan’’, vervolgt Labyad.

Foto: Pro Shots