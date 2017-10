Nederlander bezorgde Kaka angst: “Gaan we weer verliezen”

Kaka speelde afgelopen weekend zijn laatste wedstrijd voor Orlando City. De aanvoerder gaat naar alle waarschijnlijkheid een punt zetten achter zijn glansrijke carrière. In gesprek met FourFourTwo blikt de middenvelder terug op één belangrijke wedstrijd in zijn carrière: de Champions League finale van 2007.

De tegenstander was Liverpool. Twee jaar eerder verloor Kaka de Champions League finale van Liverpool met AC Milan. Toen verspilde de Italiaanse grootmacht een 3-0 voorsprong. In 2007 had AC Milan weer een comfortabele voorsprong. In de 82e minuut bracht Filippo Inzaghi de stand op 2-0 met zijn tweede van de wedstrijd. Toen Dirk Kuyt in de laatste minuut van de officiële speeltijd de 2-1 scoorde kreeg Kaka angst. “Iedereen dacht hetzelfde”, zei de Braziliaan. “Gaat het dan weer gebeuren? Gaan we weer verliezen?”.

Gelukkig trok de Italiaanse ploeg de overwinning over de eindstreep. “Dit keer gaven we de fans wat we ze verschuldigd waren”, sluit Kaka af.

Foto: Pro Shots